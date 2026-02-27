Conquista Juanes Viña del Mar 2026 con gaviotas de Plata y Oro

Diecisiete años después de su última visita, Juanes regresó a la Quinta Vergara con un repertorio consolidado desde inicios de los años 2000

Juanes en el Festival Viña del Mar 2026 volvió a confirmar su vínculo con la Quinta Vergara tras 17 años de ausencia. El cantautor colombiano abrió la cuarta jornada del certamen y conquistó las gaviotas de Plata y Oro, consolidando una presentación marcada por sus mayores éxitos y un mensaje social que trascendió el escenario.

Juanes regresa a Viña tras 17 años

El artista colombiano fue el encargado de inaugurar la cuarta noche de la edición 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, sumando así su cuarta participación en el evento. Anteriormente se había presentado en 2003, 2005 y 2009.

Durante la noche, el público acompañó cada interpretación y solicitó los galardones que finalmente le fueron otorgados, sellando una jornada que confirmó su conexión histórica con el certamen chileno.

El dueto con Mon Laferte que marcó la jornada

Uno de los momentos centrales del espectáculo fue la aparición de Mon Laferte en el escenario. La artista chilena se sumó para interpretar junto al colombiano el tema “Fotografía”, generando una de las ovaciones más extensas de la noche.

El dueto se convirtió en uno de los instantes más comentados de la jornada. Frente a miles de asistentes, ambos artistas intercambiaron gestos de cercanía y palabras de afecto.

“Yo adoro a esta mujer, te amo”, expresó Juanes al finalizar la canción, agradeciéndole además “el honor de cantar contigo en tu tierra”.

“Yo te amo y Chile te ama”, respondió Laferte ante la ovación del público.

La presentación en Viña forma parte de la agenda internacional que el colombiano desarrollará durante 2026 en distintos países de Latinoamérica. La gira acompaña su más reciente producción discográfica y refuerza su presencia en escenarios clave de la región.

El regreso a la Quinta Vergara se enmarca dentro de una trayectoria que lo ha llevado a consolidarse como uno de los artistas latinoamericanos con mayor reconocimiento internacional en las últimas décadas.

Juanes crítica políticas antimigrantes de Trump

Horas antes de subir al escenario, el cantante ofreció declaraciones en las que abordó la situación de la comunidad latina en EUA. El artista destacó el aporte de los migrantes y señaló que atraviesan momentos complejos ante las redadas ordenadas por la administración de Donald Trump.

“La gran mayoría de los inmigrantes han sido personas muy juiciosas que han trabajado mucho y que han dado mucho a los Estados Unidos (...) Obviamente, claro, hay otros segmentos mínimos que han hecho lo que han hecho, pero creo que la gran mayoría no son personas malas”.

Juanes, nacido en 1972 y radicado en Miami desde 1996, señaló que la comunidad latina enfrenta situaciones “muy difíciles” y recordó los cambios que ha experimentado el país en las últimas décadas.

“Yo llegué a los Estados Unidos en el año 96 y hoy es como otro mundo distinto”.

El artista también mencionó que acontecimientos como el 11 de septiembre, la crisis de 2008 y la pandemia modificaron el entorno social del país. Días antes, recibió en Miami su primer Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, luciendo una camiseta con el mensaje “Aquí se habla español”, gesto que reforzó su postura en favor de la identidad latina.