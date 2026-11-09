Conquista Intocable a miles de fanáticos en Monterrey

La agrupación ofreció un emotivo espectáculo ante miles de asistentes para hacer un amplio recorrido por los grandes éxitos de su carrera.

Intocable regresó a Monterrey con su Cultura Tour y ofreció una noche llena de nostalgia, romanticismo y esos temas que han acompañado a varias generaciones. La agrupación reunió a cerca de 15 mil personas, que se dieron cita para cantar junto a Ricky Muñoz y compañía.

La presentación arrancó alrededor de las 9:51 de la noche, cuando las luces se apagaron y la banda apareció en el escenario para comenzar con canciones como “Aire”, “Si Me Duele que Duela” y “Amor Maldito”. Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo.

Durante el espectáculo, Ricky Muñoz agradeció el recibimiento de los regiomontanos y reconoció la energía de los asistentes. Incluso tuvo un gesto especial con un fan que celebraba su cumpleaños, a quien dedicó unas palabras frente a todos.

El repertorio fue un recorrido por los grandes éxitos de la agrupación, con temas como “Eres Mi Droga”, “Eso Duele”, “Alguien Te Va a Hacer Llorar”, “Y Todo Para Qué”, “Fuerte No Soy” y “Sueña”, que fueron coreados de principio a fin.

Uno de los detalles que destacó durante la noche fue la presencia de una intérprete de Lengua de Señas Mexicana, proyectada en las pantallas para que las personas sordas también pudieran disfrutar y seguir las canciones. La producción se complementó con luces, láseres y efectos visuales.

Además de recordar sus clásicos, Intocable presentó “Cuando Se Haga de Noche”, sencillo que forma parte de su nueva etapa musical y que dará nombre a su próximo álbum, Nostalgia Radical. Después de más de dos horas de música, la agrupación cerró con “Enséñame a Olvidarte” y “Soñador Eterno”, dejando a Monterrey con una noche más para recordar.