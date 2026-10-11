Conquista Camila Fernández a Querétaro en gran noche

La cantante mexicana ofreció un emotivo concierto coreado de principio a fin y agradeció la vibrante energía del público en redes.

La cantante mexicana Camila Fernández, y próxima mamá, se presentó con gran éxito en el estado de Querétaro, ofreciendo un concierto lleno de emotividad y entrega que logró conectar al máximo con el público asistente.

En una noche iluminada por un vistoso juego de luces y acompañada por sus músicos sobre el escenario, la intérprete deleitó a los espectadores con un variado repertorio que fue coreado de principio a fin por la audiencia presente en el recinto, mientras presumía de su pequeña pancita de embarazada que poco a poco va creciendo.

Agradecimiento y conexión con sus seguidores

A través de su cuenta oficial de Instagram (@camifdzoficial), la artista compartió su gratitud por la cálida recepción del público queretano:

“Querétaro, qué chulada de noche la de anoche. La energía estuvo a otro nivel de principio a fin. Gracias por cantar todas las canciones conmigo... me voy con el corazón llenito”.

La publicación generó de inmediato una ola de comentarios afectuosos por parte de sus fanáticos, quienes celebraron la entrega de la cantante sobre el escenario y le solicitaron regresar muy pronto a la entidad para futuras presentaciones. Con esta exitosa fecha, Camila Fernández reafirma el gran momento que atraviesa en su carrera musical dentro de la música regional e interpretación mexicana.