Conquista Bobby Pulido Latin Grammy antes de iniciar su cargo

El cantante tejano sumó su tercer galardón en la categoría para concentrarse por completo en sus nuevas responsabilidades públicas.

Bobby Pulido está cerrando uno de los capítulos más importantes de su vida con un reconocimiento muy especial. El cantante tejano se llevó el Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana, convirtiendo esta victoria en una despedida inolvidable de la industria musical.

El intérprete fue reconocido por su producción Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía, Vol. 2 (En Vivo). Con este triunfo, suma tres Latin Grammy en esta categoría, luego de haber obtenido el mismo reconocimiento en 2022 y 2025.

Discurso de despedida y trayectoria

Durante su discurso de agradecimiento, Bobby expresó el orgullo que siente por sus raíces texanas y por representar a la música tejana. También aseguró que se retira de la música con mucho cariño y agradecimiento, pues considera que este género está en buenas manos.

La noticia llega después de que el cantante confirmara que dejará definitivamente las giras y las grabaciones profesionales, luego de 31 años de trayectoria. En una reciente entrevista explicó que extrañará cantar, pero que incluso instaló un karaoke en su casa para seguir disfrutando de la música únicamente con su familia.

Transición hacia la política en Estados Unidos

Esta decisión está relacionada con su nueva etapa en la política estadounidense. Bobby ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre y representará al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo que asumirá en enero de 2027. Su intención ahora es concentrarse por completo en las responsabilidades de esta nueva encomienda.

Para despedirse de sus seguidores mexicanos, el cantante expresó su profundo agradecimiento por el cariño que recibió durante todos estos años. Recordó que, aunque nació en Estados Unidos y al principio no dominaba el español, México siempre lo recibió con los brazos abiertos y lo hizo sentir como uno más. Así, Bobby Pulido se despide de los escenarios con un tercer Latin Grammy y el reconocimiento de un público que lo acompañó desde sus primeros éxitos.