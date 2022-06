Conoce a Cazzu; la mujer con la que fue visto Nodal

La imagen de Christian Nodal caminando tomado de la mano de una mujer causó revuelo en redes sociales

Por: Patricia Agüero

junio, 08, 2022 14:05

Tal parece que cada paso que da Christian Nodal se convierte en tendencia en redes sociales. Atrás quedó el pleito entre el sonorense y el colombiano J Balvin, así como sus exóticos cambios de look.

En esta ocasión el cantante de "Ya no somos, ni seremos" fue visto caminando de la mano de la también cantante argentina, Cazzu causando revuelo entre sus seguidores que aseguraron que ya superó a su exprometida, Belinda.

Pero, ¿quién es Cazzu?

El día de ayer la mujer con la que fue visto Nodal paseando tomados de la mano y degustando de un helado, acaparó los "reflectores", a continuación te contamos los detalles.

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida por su nombre artístico como Cazzu es originaria de Argentina. Nació un 16 de diciembre de 1993 en Ledesma, Jujuy desde muy pequeña demostró su gusto por la música.

Con más de 10 años en el mundo de la música como compositora y cantante, a sus 28 años es considerada la "Jefa del Trap".

En sus comienzos, incursionó en otros géneros musicales, como el rock y la cumbia pero no fue hasta el lanzamiento de su primer trabajo incursionando en el Trap, Maldade$ en 2017, (género que no poseía referentes argentinos y no era popular hasta ese entonces en el país) que comenzó a obtener mayor reconocimiento y popularidad.

Pero, su salto a la fama se produjo con su participación en el tema "Loca", junto a Khea y Duki el cual posee un remix con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Es calificada como una de las artistas femeninas más escuchadas en la plataforma de música Spotify.

Cuenta con más de 9.7 millones de seguidores en Instagram.

Pero, no solo eso si no que su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, protagonizando las portadas de las revistas más prestigiosas del género musical como Rolling Stone Arg, Billboard, Remix y Galore.

Pero, también ha estado de visita en nuestro país. Cazzu fue la encargada de abrir la gira "x100PRE TOUR" de Bad Bunny en la Arena Ciudad De México en donde ofreció un concierto frente a 22 mil personas.

Su éxito más reciente fue lanzado precisamente el día ayer cuando estrenó el tema "Piénsame" y en pocas horas el video ya supera las 400 mil vistas.

El empoderamiento femenino, la genialidad a la hora de componer y una personalidad un poco irreverente hacen de Cazzu una artista única en su género, se lee en su descripción en Youtube.

