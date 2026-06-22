Confunden a Fher de Maná con luchador de la AEW en televisión

Ambos reaccionaron al error que ocurrió durante un partido del Mundial FIFA™ y rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Un momento inesperado durante un partido del Mundial FIFA™ terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas en redes sociales. Fher, vocalista de la banda Maná, fue confundido por la transmisión oficial con el luchador profesional Chris Jericho mientras asistía al encuentro entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

La situación ocurrió cuando las cámaras enfocaron al cantante en las gradas. Al aparecer en pantalla, la identificación mostró por error el nombre del integrante de la lucha libre profesional, lo que rápidamente llamó la atención de los aficionados y comenzó a circular en plataformas digitales.

Chris Jericho reaccionó a la confusión

La imagen llegó hasta el propio Chris Jericho, quien decidió tomar el incidente con humor. A través de sus redes sociales compartió la captura de la transmisión y acompañó la publicación con un mensaje en tono de broma.

“Al parecer me divierto en el Mundial”.

La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios de seguidores que también se sumaron a las comparaciones entre ambas figuras públicas.

Fher también se sumó a la broma

La historia no terminó ahí. Fher respondió a la publicación utilizando varios emojis de risa, dejando claro que también tomó con humor el error ocurrido durante la transmisión.

El intercambio entre el cantante mexicano y el luchador generó nuevas reacciones entre los usuarios, convirtiendo una equivocación televisiva en uno de los momentos virales relacionados con el Mundial FIFA™ fuera de la cancha.