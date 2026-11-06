¡Confrimado! Fuerza Regida suma quinta fecha en Arena Monterrey

La demanda de boletos para los conciertos de Fuerza Regida en Monterrey llevó a la agrupación a anunciar una quinta presentación en la Arena Monterrey

La demanda de boletos para los conciertos de Fuerza Regida en Monterrey llevó a la agrupación a anunciar una quinta presentación en la Arena Monterrey, como parte de su gira This Is Our Dream Tour.

La nueva fecha será el 14 de enero de 2027 y se suma a las cuatro noches que el grupo tenía contempladas en el recinto. Con este anuncio, la banda busca ampliar la oportunidad para que sus seguidores disfruten del espectáculo, luego de la respuesta del público y el rápido movimiento de las entradas.

¿Cuándo será el quinto concierto de Fuerza Regida en Monterrey?

La presentación adicional está programada para el jueves 14 de enero de 2027 en la Arena Monterrey. La producción promete una experiencia musical inmersiva, con un formato pensado para acercar al público a cada interpretación y convertir el recinto en una celebración colectiva.

El anuncio confirma el momento de convocatoria que atraviesa la agrupación, que recientemente consiguió un récord en la Ciudad de México al realizar una serie de 10 presentaciones consecutivas en el Palacio de los Deportes.

¿Qué canciones interpretará Fuerza Regida?

Durante sus conciertos en Monterrey, el grupo ofrecerá un recorrido por los temas más representativos de su discografía. Entre las canciones que forman parte de sus grandes éxitos destacan:

“TQM”.

“SABOR FRESA”.

“HARLEY QUINN”.

Estos temas han alcanzado gran popularidad en plataformas de streaming y han contribuido a posicionar a Fuerza Regida entre los referentes actuales de la música mexicana.

Fuerza Regida y su impacto en la música mexicana

Desde sus inicios, la agrupación ha construido una propuesta que combina las raíces de la música mexicana con elementos de la cultura urbana y una identidad mexicoamericana. Esta mezcla le ha permitido conectar con distintas generaciones y ampliar su presencia en la escena musical internacional.

Su crecimiento también se refleja en sus reconocimientos y nominaciones dentro de la industria, así como en la respuesta de sus seguidores en cada presentación.