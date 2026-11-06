Confirmas shows de Karol G y Bizarrap en Latin Grammy Las Vegas

Karol G, Nathy Peluso y Bizarrap se sumaron al elenco que actuará en la ceremonia donde homenajearán a Daddy Yankee y Willie Colón.

La Academia Latina de la Grabación confirmó la participación de destacados exponentes de la música urbana y alternativa en la vigesimoséptima edición de los premios Latin Grammy, que se llevará a cabo el próximo jueves en Las Vegas, Nevada. La colombiana Karol G, junto a los argentinos Nathy Peluso y Bizarrap, se han sumado formalmente a la lista de artistas que realizarán presentaciones en vivo durante la ceremonia televisada.

Homenajes especiales y lista de presentaciones en vivo

El espectáculo principal contará además con un emotivo tributo especial dedicado a la trayectoria del legendario trombonista Willie Colón, considerado uno de los grandes pioneros de la salsa a nivel internacional. Este grupo de estrellas compartirá el escenario con una nutrida delegación de intérpretes previamente anunciados por la organización, entre los que figuran Rosalía, Juanes, Anitta, Carín León, Jorge Drexler, Mon Laferte y el grupo Rawayana, así como una diversa lista de colaboradores de distintos géneros musicales.

Reconocimiento a Daddy Yankee como Persona del Año

Uno de los momentos centrales de la velada será el reconocimiento al puertorriqueño Daddy Yankee, quien fue elegido como la Persona del Año. La distinción honra la amplia trayectoria artística del puertorriqueño, sus contribuciones humanitarias y su impacto duradero en la cultura popular y en la expansión mundial del género urbano.

Líderes de nominaciones y programa de la ceremonia

En el ámbito de las candidaturas, el compositor mexicano-estadounidense Edgar Barrera encabeza las nominaciones de esta edición al aspirar a diez galardones. Le siguen de cerca figuras clave de la música latina como la española Rosalía, la propia Karol G, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el cantautor uruguayo Jorge Drexler, acumulando siete nominaciones cada uno. Con este anuncio, la entrega de premios consolida un programa repleto de espectáculos en directo y homenajes a leyendas consagradas.