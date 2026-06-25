Confirman spin-off 'Hora de Aventura: Bubblegum and Marceline'

HBO Max dio luz verde a 'Hora de Aventura: Bubblegum and Marceline', con 10 episodios protagonizada por dos de los personajes más queridos de la franquicia

El universo de Hora de Aventura continuará expandiéndose con una nueva serie animada. HBO Max confirmó la producción de "Hora de Aventura: Bubblegum and Marceline", un spin-off que contará con una primera temporada de 10 episodios y será desarrollado junto a Cartoon Network Studios.

El anuncio fue realizado durante la presentación de Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe en el Festival Internacional de Animación de Annecy, donde también se revelaron nuevos proyectos del estudio.

Bubblegum y Marceline protagonizarán una nueva aventura

La nueva producción seguirá las aventuras de la Princesa Bubblegum y Marceline, la Reina Vampiro, quienes recorrerán distintas regiones del reino de Ooo mientras enfrentan nuevos peligros y se reencontrarán con personajes ya conocidos por los seguidores de la franquicia.

La historia estará planteada como una narrativa continua que se desarrollará a lo largo de varios episodios e incluso futuras temporadas, siguiendo el modelo utilizado en "Adventure Time: Fionna and Cake", en lugar de episodios completamente independientes.

El proyecto estará encabezado por Adam Muto, veterano de la franquicia y ganador del premio Emmy, quien fungirá como showrunner y productor ejecutivo.

También participarán como productores ejecutivos Fred Seibert y Sam Register.

Actualmente, la serie se encuentra en fase de escritura, luego de haber recibido luz verde hace aproximadamente dos meses.

Bubblegum y Marceline se convirtieron durante años en dos de los personajes más populares de "Adventure Time".

Desde entonces, ambas personajes han mantenido una fuerte presencia entre los fanáticos, impulsada por la popularidad de la serie original y del spin-off "Fionna & Cake".

Warner Bros. amplía su catálogo de animación

Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de comedia de HBO y HBO Max, destacó que el estudio está entusiasmado por regresar al universo de "Adventure Time" junto a Cartoon Network Studios y Adam Muto.

Por su parte, Sam Register aseguró que la franquicia continúa siendo uno de los mundos más queridos de la animación y expresó su satisfacción por seguir ampliando ese universo con nuevos proyectos.

Durante la misma presentación en Annecy también se anunciaron otros desarrollos, entre ellos una nueva serie animada de "Conan el Bárbaro" para Prime Video, además de avances de futuras producciones de Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios.