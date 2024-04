Confirman remake de 'El proyecto de la bruja de Blair'

La franquicia de terror "La Bruja de Blair" está de regreso, y esta vez Lionsgate y Blumhouse se han unido para traer una nueva versión del clásico del terror que cautivó al público en 1999.

Este proyecto, presentado durante la CinemaCon en Las Vegas, promete ser una "nueva visión" del original, introduciendo el icónico relato a una nueva generación de espectadores.

La asociación entre Blumhouse y Lionsgate incluye una serie de "remakes" de clásicos del terror, liderados por el CEO de Blumhouse, Jason Blum, y Roy Lee.

Sin embargo, no todos están contentos con esta noticia.

Joshua Leonard, uno de los protagonistas de la película original, expresó su descontento en Instagram, calificando la situación de "repugnante".

Leonard destacó la falta de comunicación y reconocimiento hacia el elenco original, subrayando la importancia de su contribución a la película original y lamentando la falta de respeto hacia su trabajo.

A través de un mensaje contundente, Leonard recordó el impacto duradero de la película original y criticó la forma en que los estudios han manejado el proyecto a lo largo de los años.

Además, dijo que desde hace tiempo ha estado comunicándose para que lo apoyen con un acto a beneficiencia y nadie le ha respondido.

"Esta es mi cara en un comunicado de prensa de una película realizada por dos grandes estudios; he trabajado para ambos y los respeto. La parte extraña es que no sabía nada al respecto hasta que un amigo me envió ayer una captura de pantalla para felicitarme

Mi frustración se agrava porque he estado tratando de que Lionsgate participe durante más de un mes en una proyección benéfica de El proyecto de la bruja de Blair que estoy organizando con opositivefest para recaudar dinero para artistas sin atención médica, y nadie se ha comunicado conmigo", dijo Leonard a través de sus redes sociales.

Comentarios