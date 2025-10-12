Confirman relación entre Katy Perry y Justin Trudeau

El diario británico Daily Mail reveló ayer una serie de fotografías que confirman la relación entre la cantante, de 40 años, y el político, de 53

Lo que comenzó como un par de citas discretas con cena en julio entre la estrella pop estadounidense Katy Perry y el ex Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, parece haber escalado a un romance en toda regla.

El diario británico Daily Mail reveló ayer una serie de fotografías que confirman la relación entre la cantante, de 40 años, y el político, de 53.

Las imágenes, supuestamente capturadas a finales de septiembre en las aguas de Santa Bárbara, California, muestran a la pareja besándose y abrazándose a bordo del yate de Perry, el Caravelle. Ambos lucen en trajes de baño, y en una de las instantáneas, se observa a Trudeau tomándole el trasero a la intérprete de "Roar".

Un testigo que presenció la escena relató al medio: "Ella acercó su yate a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y luego comenzaron a besarse". La misma fuente agregó que no se percató de la identidad del hombre hasta que vio un detalle clave: "No me di cuenta con quién estaba ella, hasta que vi el tatuaje en el brazo del hombre, y comprendí que era Justin Trudeau".

Los rumores de un posible romance surgieron hace tres meses, luego de que Perry y Trudeau fueran vistos cenando juntos en Montreal, Canadá, y posteriormente paseando por el Parque Monte Royal de la misma ciudad.

Aunque las especulaciones se habían enfriado recientemente, estas nuevas fotografías encienden nuevamente la prensa del corazón.

El ex Primer Ministro canadiense se divorció en 2023 de Sophie Grégoire Trudeau, con quien estuvo casado por 18 años y tuvo tres hijos.

Por su parte, Katy Perry anunció su ruptura del actor Orlando Bloom, su pareja durante una década, el pasado mes de junio. La cantante también estuvo casada previamente con el comediante Russell Brand entre 2010 y 2011.