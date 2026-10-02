Confirman que 'Nadie nos va a Extrañar' tendrá tercera temporada

Por el momento, la plataforma no ha revelado la fecha de estreno ni detalles de la trama de los nuevos episodios de esta producción mexicana

La comedia dramática mexicana 'Nadie nos va a Extrañar' continuará en las pantallas con una tercera temporada. El anuncio fue realizado por Camila Misas, directora de International Originals Mexico para Amazon MGM Studios, en el marco de la cuarta jornada del certamen iberoamericano Iberseries & Platino Industria.

“Queremos anunciar que después del rotundo éxito de la temporada dos de 'Nadie nos va a extrañar', viene la tercera temporada”, confirmó Misas al cierre del coloquio 'Nuevas voces, grandes historias: La apuesta de Amazon MGM Studios por el talento que viene'.

La ejecutiva destacó que esta producción, lanzada originalmente en 2024 y creada por la dupla de guionistas Adriana Pelusi y Gibrán Portela, forma parte de una apuesta estratégica del estudio por dar visibilidad a nuevas promesas tanto en la dirección como en el elenco protagónico.

Por el momento, la plataforma no ha revelado la fecha de estreno ni detalles de la trama de los nuevos episodios.

Apuesta por las nuevas voces en la industria

La revelación tuvo lugar tras una mesa de debate enfocada en el papel de los creadores emergentes en las producciones recientes de las plataformas de streaming. El panel reunió a diversas figuras clave de la industria audiovisual iberoamericana:

Sebastián Sariñana , creador mexicano que presenta la ficción 'Prefiero la muerte', con estreno programado en Prime Video.

Daniela Goggi , directora argentina que recientemente estrenó el largometraje 'Barredo'.

Alberto Félez, productor español de la compañía Atípica Films.

El coloquio estuvo moderado por la propia Camila Misas en compañía de María Contreras, directora de películas y series españolas de Prime Video & Amazon MGM Studios, reafirmando el compromiso del estudio por impulsar narrativas con sello local y proyección internacional.