Confirman que la serie 'The Bear' tendrá cuarta temporada

La popular serie de comedia dramática "The Bear" ("El oso") está lista para extender su éxito con una cuarta temporada confirmada mientras aún se produce la tercera entrega.

Medios especializados como "Variety" y "Dateline" reportaron que el canal FX ya está preparando la siguiente entrega, que será filmada mientras hacen la grabaciones de la esperada tercera temporada.

Protagonizada por los talentosos Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, "El oso" ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, recibiendo múltiples premios durante las dos primeras temporadas, incluido el Premio Emmy a la Mejor Serie de Comedia en 2024.

El elenco también incluye a destacados actores como Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson, entre otros.

Aunque la noticia de una cuarta temporada emociona a los fanáticos, existe la posibilidad de que sea la última, como ocurrió con otra exitosa serie de FX, "Atlanta".

La decisión de filmar dos temporadas consecutivas puede estar relacionada con la apretada agenda de los protagonistas, que ya tienen en su agenda otros proyectos cinematográficos.

La serie se transmite en Latinoamérica a través de Star Plus, unos meses después de su lanzamiento original en inglés a través de Hulu en Estados Unidos.

Con el anuncio de una cuarta temporada, los seguidores de "El oso" esperan ansiosamente nuevas aventuras y giros inesperados en la historia de este grupo de personajes entrañables.

While “The Bear” is currently in production on Season 3, sources confirm to Variety that FX has already quietly greenlit Season 4, which will film back to back with the third season.



