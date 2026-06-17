Confirman muerte de Oliver Tree tras accidente aéreo en Brasil

Autoridades de Río de Janeiro identificaron al cantante entre las seis víctimas del accidente aéreo; las causas de la colisión siguen bajo investigación

Este martes las autoridades brasileñas confirmaron la muerte del cantante Oliver Tree, quien falleció este domingo como consecuencia del choque de dos helicópteros.

De acuerdo con la policía de Río de Janeiro, el instituto forense terminó con las del cuerpo del cantante estadounidense, que era el último que faltaba por reconocer de los seis fallecidos en el incidente.

Asimismo, las autoridades señalaron que la investigación sobre la causa del accidente continúa y se encuentran esperando el laudo de la agencia estatal encargada de las pesquisas sobre accidentes aeronáuticos.

Por su parte, el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, los helicópteros realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, una localidad turística en el litoral de la ciudad.

Junto al músico, fallecieron el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, el productor argentino Lucas Vignale, así como los brasileños Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza.

Tras el choque de los aparatos el domingo por la mañana, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado, lo que ocasionó su incendio y la destrucción de unos 20 automóviles eléctricos.