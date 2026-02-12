Confirman megaconcierto gratuito de Shakira en Copacabana

Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo de 2026 en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro

Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo de 2026 en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte de la serie de espectáculos masivos “Todo Mundo no Rio”.

El anuncio fue confirmado este 11 de febrero por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, quien publicó en sus redes sociales un breve mensaje con la palabra “Confirmado”, acompañado de un video de la artista colombiana, poniendo fin a semanas de rumores.

Confirmo!

— Eduardo Paes (@eduardopaes) February 11, 2026

El concierto forma parte de la iniciativa organizada por la alcaldía de Río y producida por Bonus Track, que en años recientes ha reunido a millones de personas frente al mar.

En 2024, Madonna convocó a más de 1.6 millones de asistentes, mientras que Lady Gaga superó esa cifra en 2025, con estimaciones oficiales de entre 2.1 y 2.5 millones de espectadores.

Para la presentación de Shakira, se prevé una asistencia de al menos un millón de personas, con posibilidad de superar esa cifra debido a la popularidad global de la intérprete.

El espectáculo está programado para iniciar alrededor de las 21:45 horas (tiempo local).

Parte de su nueva etapa musical

El concierto se enmarca en la campaña global de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, con el que la artista ha consolidado una nueva etapa en su carrera.

Será la tercera ocasión en que Shakira se presenta ante el público brasileño.

Visitó el país en 1997 y regresó el año pasado con su gira mundial, que incluyó fechas en Río de Janeiro y São Paulo.

Los conciertos gratuitos en Copacabana se han convertido en eventos de gran impacto cultural y turístico para la ciudad, generando una importante derrama económica en sectores como hotelería, transporte y comercio.