Confirman estreno de ‘Euphoria’ en Coachella

La tercera temporada llegará oficialmente el 12 de abril a través de HBO, luego de una pausa de cuatro años desde la segunda entrega.

La serie “Euphoria” tendrá un estreno poco convencional para su tercera temporada, al proyectar su primer episodio durante el festival Coachella, en una función especial al aire libre dentro del campamento del evento en California.

¿Cuándo y dónde se proyectará “Euphoria” en Coachella?

El primer episodio de la tercera temporada se exhibirá el domingo a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico), justo después de las últimas presentaciones del festival. La transmisión se realizará en la zona de campamento, bajo el cielo del desierto.

El acceso estará limitado a quienes cuenten con pulsera del festival y se permitirá la entrada conforme al orden de llegada, lo que anticipa una alta demanda entre los asistentes.

El vínculo entre la serie y el festival

“Euphoria” ya tiene antecedentes en Coachella. En 2023, el compositor Labrinth se presentó en el festival y sorprendió al público al invitar a Zendaya al escenario, donde interpretaron temas originales de la serie.

Ese momento marcó el regreso de la actriz a los escenarios en vivo tras más de siete años, consolidando la relación entre la producción televisiva y el evento musical.

Coachella will screen the premiere of ‘EUPHORIA’ Season 3 on April 12. pic.twitter.com/tQC5Mq4ase — Pop Base (@PopBase) April 2, 2026

Regreso tras cuatro años de ausencia

La tercera temporada llegará oficialmente el 12 de abril a través de HBO, luego de una pausa de cuatro años desde la segunda entrega.

La historia retomará los eventos cinco años después, mostrando a los personajes principales en una nueva etapa fuera de la preparatoria, lo que implica cambios en sus dinámicas y conflictos.

Reparto y nuevas incorporaciones

El elenco principal regresa con Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie y Maude Apatow, acompañados por actores que han sido parte clave de la serie.

Además, esta nueva temporada suma múltiples incorporaciones, ampliando el universo narrativo con nuevas historias y personajes.