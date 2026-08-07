Confirman al actor que interpretará a Ganondorf en Zelda

Uli Latukefu dará vida a Ganondorf en la película live action de The Legend of Zelda, adaptación cinematográfica de la popular saga de Nintendo

El universo de The Legend of Zelda continúa tomando forma rumbo a su adaptación cinematográfica en acción real. El actor australiano Uli Latukefu, conocido por interpretar a Dwayne Johnson en la serie Young Rock, fue confirmado para dar vida a Ganondorf, uno de los personajes más emblemáticos y temidos de la franquicia de Nintendo.

De acuerdo con información difundida por Deadline, el actor de 42 años se incorporó al proyecto para interpretar al poderoso rey Gerudo, un personaje clave dentro de la historia del videojuego y principal antagonista del reino de Hyrule.

La llegada de Latukefu representa uno de los anuncios más importantes sobre el elenco de la película, ya que Ganondorf es una figura central en la saga y uno de los enemigos más reconocidos por los seguidores de The Legend of Zelda.

Ganondorf, el enemigo de Link y Zelda

Dentro del universo creado por Nintendo, Ganondorf es un poderoso rey de la raza Gerudo que busca conquistar y dominar el reino de Hyrule, territorio donde habitan el protagonista Link y la princesa Zelda.

El personaje se caracteriza por su ambición de obtener poder absoluto y por ser el principal rival de los héroes de la franquicia en diferentes entregas de los videojuegos.

Hasta ahora, Nintendo y Sony han mantenido bajo reserva gran parte de los detalles relacionados con la producción, por lo que la confirmación de Uli Latukefu es uno de los pocos datos oficiales conocidos sobre la cinta.

Elenco confirmado y detalles de producción

Además de Latukefu como Ganondorf, ya se confirmó la participación de Benjamin Evan Ainsworth, actor de House of the Dragon, quien interpretará a Link, mientras que Bo Bragason dará vida a la princesa Zelda.

Según los reportes, el actor australiano habría firmado un contrato para participar en varias películas relacionadas con la saga, lo que abre la posibilidad de que Nintendo y Sony desarrollen más proyectos ambientados en el universo de Zelda.

La producción de la película continúa rodeada de secretismo. En abril, Nintendo informó que el rodaje había concluido, por lo que los seguidores esperan que próximamente pueda revelarse un primer adelanto o tráiler, ya sea durante un evento especial de la compañía o como parte de las celebraciones por la franquicia.

La adaptación live action de The Legend of Zelda tiene programado su estreno para el 30 de abril de 2027. El proyecto busca trasladar a la pantalla grande uno de los mundos más importantes de Nintendo, con una historia protagonizada por Link, Zelda y ahora Ganondorf como una de sus figuras principales.