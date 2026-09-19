Confirman Aida Cree y Danya que esperan a su primer hijo

La pareja de creadores digitales reveló las primeras ecografías para poner fin a los rumores sobre su ausencia en las redes.

A través de una publicación conjunta realizada en Instagram, la creadora de contenido Aida Cree y su pareja, el influencer Danya, confirmaron oficialmente que se encuentran a la espera de su primer hijo.

La pareja compartió un creativo video grabado en un formato estilizado donde fingen un intercambio confidencial utilizando un maletín, en cuyo interior revelan las ecografías del bebé y una prueba de embarazo positiva.

Junto con el material audiovisual, publicaron imágenes sosteniendo las ecografías y mostrando el avance de la gestación.

En el mensaje que acompaña la publicación, la pareja explicó la razón de su reciente ausencia en redes sociales y expresó su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa familiar.

"Creo que es hora de compartir nuestra mejor noticia con ustedes. El primer trimestre casi termina, y ya no queremos ocultar lo más importante: ¡ahora somos tres! Estoy embarazada y estamos esperando a nuestro bebé. ¡Qué emoción poder contárselo por fin! Gracias por estar ahí todo este tiempo. Ahora comienza nuestro nuevo capítulo: nosotros tres", compartieron en sus plataformas digitales.

El anuncio acumuló rápidamente miles de reproducciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y colegas del entorno digital. Con este mensaje, la pareja pone fin a los rumores sobre su distanciamiento de los medios y da la bienvenida públicamente a su etapa de maternidad y paternidad.