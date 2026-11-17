Tras realizar las pruebas correspondientes, el intérprete británico superó a otros candidatos de alto perfil para suceder a Daniel Craig.

Pasó de ser Batman y un vampiro para ahora darle vida al legendario James Bond. Después de una ola de rumores y una extensa lista de posibles intérpretes para encarnar al agente 007, el actor británico Robert Pattinson logró hacerse acreedor del papel protagónico para esta nueva adaptación cinematográfica, según informó de manera oficial Amazon MGM Studios.

Los candidatos que compitieron por el papel de James Bond

Meses atrás ya se había dado a conocer que el nombre de Pattinson figuraba entre los principales candidatos considerados para asumir este reto, compitiendo directamente en una terna de alto perfil donde también se encontraban Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden.

Tras realizar las pruebas correspondientes para convertirse en el sucesor de Daniel Craig, el protagonista de exitosas franquicias como Harry Potter y Crepúsculo consiguió quedarse con el personaje para dar vida al espía más famoso de todos los tiempos.

El ascenso en la carrera de Robert Pattinson

Este nombramiento llega en un momento clave en el que la carrera de Pattinson ha ido en constante ascenso, impulsada por el reconocimiento a sus recientes actuaciones en producciones como Primetime, La odisea y El drama, además de su participación en cintas como Mickey 17 y Mátate, amor, estrenadas en 2025.