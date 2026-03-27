Confirman a Dua Lipa en película Peaked de A24

La artista formará parte del elenco coral junto a Emma Mackey y Laura Dern, en un proyecto que mezcla comedia y nostalgia juvenil.

Dua Lipa se ha unido al elenco de “Peaked”, la nueva comedia de A24 que comenzará producción en las próximas semanas. La cantante y actriz británica continúa así su expansión en la industria cinematográfica, sumando un nuevo proyecto a su creciente filmografía, ahora dentro de una historia que explora la nostalgia y las dinámicas sociales de la juventud.

La película, dirigida por Molly Gordon y escrita por Allie Levitan, sigue a dos mujeres que fueron figuras dominantes en la preparatoria y que, años después, buscan revivir esa etapa durante su reunión de 10 años.

Aunque los detalles sobre el personaje de Dua Lipa se mantienen en reserva, su incorporación refuerza un elenco que apuesta por una combinación de perfiles consolidados y nuevas figuras.

¿Quiénes integran el elenco de Peaked?

El proyecto contará con la participación de Emma Mackey, Connor Storrie, Laura Dern, Simone Ashley y Amy Sedaris, además de otros nombres que se han sumado recientemente como Owen Thiele, Jaya Harper, Emil Wakim y la modelo Alex Consani.

De acuerdo con reportes de la industria, A24 estará a cargo de la financiación y producción junto a David Hinojosa, Zach Nutman y la propia Gordon, consolidando un equipo que ha trabajado en proyectos independientes con proyección internacional.

De la música global al cine

Dua Lipa debutó en la música en 2017 con su álbum homónimo, impulsado por el éxito de “New Rules”, y desde entonces ha construido una carrera internacional con producciones como “Future Nostalgia”, que le valió el Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop en 2021, y “Radical Optimism”, su lanzamiento más reciente.

En el cine, su trayectoria ha comenzado a tomar forma con participaciones en producciones de alto perfil como “Barbie” y “Argylle: Agente secreto”, además de apariciones en televisión como Saturday Night Live. Estos proyectos han marcado su transición progresiva hacia la actuación.

Un proyecto que combina comedia y crítica social

“Peaked” se perfila como una comedia que mezcla humor con una revisión de la cultura de la popularidad en la adolescencia, abordando cómo el paso del tiempo redefine las relaciones y las identidades construidas en esa etapa.