¡Confirmado! Star Wars y Marvel unirán sus universos en 2027

Star Wars/Marvel: Hope Assembles reunirá por primera vez dentro de una misma historia a personajes de la saga galáctica y del universo principal de Marvel

Los caminos de dos de las franquicias más reconocidas de la cultura popular se cruzarán oficialmente en las páginas de un nuevo cómic. Star Wars/Marvel: Hope Assembles reunirá por primera vez dentro de una misma historia a personajes de la saga galáctica y del universo principal de Marvel.

La serie limitada estará integrada por cinco números y tendrá un lanzamiento mensual a partir de enero de 2027.

Su publicación formará parte de las actividades relacionadas con el 50 aniversario de Star Wars, cuyo origen se remonta a la película estrenada en 1977 que posteriormente fue identificada como Star Wars: Episode IV — A New Hope.

El crossover estará situado en Earth-616, la continuidad central de los cómics de Marvel. En ese escenario aparecerán Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Chewbacca, quienes coincidirán con héroes como Capitán América, Viuda Negra, Spider-Man y Hulk.

La confrontación también reunirá a los antagonistas de ambas propiedades. Darth Vader y el Imperio Galáctico compartirán la historia con figuras del universo Marvel como Doctor Doom y Thanos, además de otros villanos.

La trama tendrá como punto de partida los acontecimientos de A New Hope. Un fenómeno capaz de alterar la realidad permitirá que los héroes de Earth-616 observen los hechos de la película mientras suceden, desencadenando el encuentro entre ambos grupos de personajes.

Un proyecto imaginado desde la infancia

El guion estará a cargo de Kevin Smith, quien cuenta con experiencia previa en historietas de personajes como Daredevil, Batman y Green Arrow.

David Marquez, reconocido por su trabajo en Uncanny X-Men y Ultimate Comics: Spider-Man, será responsable del apartado artístico.

Smith explicó que su relación con esta idea comenzó muchos años atrás. Durante su infancia y adolescencia estaba suscrito a los cómics de Star Wars publicados por Marvel y fantaseaba con la posibilidad de que los personajes de la editorial aparecieran en las aventuras de la saga espacial.

Décadas después, aquella posibilidad se convertirá en una historia oficial con motivo del aniversario de la franquicia.

Marvel y Lucasfilm preparan el aniversario

Michael Siglain, director creativo de Lucasfilm Publishing, señaló que la intención de la serie es colocar a héroes y villanos de las dos propiedades dentro de una misma continuidad.

C. B. Cebulski, quien dejará el puesto de editor en jefe de Marvel Comics, indicó que la compañía había considerado realizar un proyecto de estas características desde que recuperó la licencia editorial de Star Wars hace más de diez años.

El elenco de la historia también contempla a Obi-Wan Kenobi, Deadpool, Daredevil, Hawkeye, Antorcha Humana, Wolverine, Profesor X, Pantera Negra, R2-D2 y C-3PO, ampliando todavía más el encuentro entre ambas franquicias.

El primer ejemplar de Star Wars/Marvel: Hope Assembles llegará en enero de 2027. Los siguientes tres números se publicarán durante los meses posteriores, mientras que la quinta y última entrega está programada para mayo del mismo año.

El proyecto se suma a la reciente apuesta de Marvel por los cruces entre grandes franquicias. La editorial también ha impulsado nuevos encuentros con personajes de DC Comics, entre ellos Batman/Deadpool y Superman/Spider-Man.