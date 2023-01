¡Confirmado! Sam Smith se presentará en Monterrey y CDMX

La venta de boletos para el público en general para el concierto de Sam Smith en la Arena Monterrey será el viernes 13 de enero a partir de las 09:00 horas

Por: Luz Camacho

Enero 05, 2023, 7:55

Tras de varios rumores, Sam Smith ha provocado la alegría de todos sus fans mexicanos al confirmar que su Tour 'GLORIA' incluirá dos conciertos en México.





Con nuevo material discográfico y gira mundial, Sam regresa nuevamente a América del Norte, donde recorrerá 27 ciudades, comenzando en julio próximo en Miami, Florida; e incluirá espectáculos en Vancouver, Toronto, Nueva York, Washington, Boston, Texas y California.



A México, Sam Smith llegará a la Arena Monterrey el próximo martes 12 de septiembre y al Palacio de los Deportes en la CDMX el 14 de septiembre.





Por su parte, Zigna Live informa que en esta ocasión Smith no estará solo, ya que Jessie Reyez, será su invitada en el álbum y en todas las fechas de su gira mundial excepto la que dará en Washington el 4 de agosto.



El cantautor ganador del Grammy, BRIT, Globo de Oro y la estatuilla del Oscar pidió a sus fans confirmar su asistencia a los conciertos en el siguiente enlace https://s.info7.mx/PVV2xB para obtener la contraseña de pre-venta y obtener acceso a entradas limitadas de pre-ventas a partir del miércoles 11 a las 09:00 horas.



La venta general de boletos esatrá disponibles a partir del viernes 13 a las 09:00 horas.



Los puntos de venta para el show que dará en la Arena Monterrey será a través del sistema www.superboletos.com y en taquillas de la Arena Monterrey.



“Gloria” está programado para su lanzamiento oficial el próximo 27 de enero a través de Capitol Records, este el cuarto álbum de estudio incluye el sencillo nominado al GRAMMY® “Unholy” Ft. Kim Petras, que pasó tres semanas en el No. 1 en el Billboard Hot 100 y cuatro semanas en la cima de la lista oficial de singles del Reino Unido.





De esta manera 'Unholy' fue aclamada como una de las mejores canciones del 2022 por Rolling Stone, y la canción apareció en la lista de muchos otros críticos, incluyendo Associated Press, Billboard y Esquire; calificándolo como un ‘himno’ de fiestas.



Además de que se ubicó por 29 días consecutivos en el #1 en la lista global de Spotify y encabezó los recuentos mundiales de Apple y Shazam, siendo la única colaboración pop de 2022 en ser certificada RIAA Platinum y la tercera colaboración en todos los géneros, acumulando más de mil millones de transmisiones globales combinadas.



Sam ha acumulado más de 35 millones de ventas ajustadas de álbumes, 250 millones de ventas de sencillos y 45 mil millones de transmisiones de todo su catálogo, que incluye los álbumes de estudio aclamados por la crítica “In the Lonely Hour”, “The Thrill of It All” y “Love Goes”.



El cuatro veces ganador del GRAMMY®, también tiene dos récords mundiales Guinness, por la mayor cantidad de semanas consecutivas en el Top 10 Album Chart de Reino Unido por su debut en 2014, “In The Lonely Hour”; y por tener el primer tema de James Bond en alcanzar el número 1 en las listas del Reino Unido 'Writing's on the Wall', por el cual se hizo ganador de un premio Oscar de la Academia y el Globo de Oro.



Sam Smith – Fechas de la gira norteamericana de 2023

7/25 Miami, FL FTX Arena

7/26 Orlando, FL Amway Center

7/28 Duluth, GA Gas South Arena

7/29 Nashville, TN Bridgestone Arena

8/1 Raleigh, NC PNC Arena

8/2 Philadelphia, PA Wells Fargo Center

8/4 Washington, DC Capital One Arena

8/5 Boston, MA TD Garden

8/8 New York, NY Madison Square Garden

8/11 Toronto, ON Scotiabank Arena

8/12 Montréal, QC Bell Centre

8/15 Chicago, IL United Center

8/16 Saint Paul, MN Xcel Energy Center

8/18 Denver, CO Ball Arena

8/19 Salt Lake City, UT Vivint Smart Home Arena

8/22 Vancouver, BC Rogers Arena

8/23 Seattle, WA Climate Pledge Arena

8/25 Portland, OR Veterans Memorial Coliseum

8/27 Oakland, CA Oakland Arena

8/28 San Francisco, CA Chase Center

8/31 Inglewood, CA Kia Forum

9/3 Phoenix, AZ Footprint Center

9/5 Austin, TX Moody Center

9/7 Fort Worth, TX Dickies Arena

9/8 Houston, TX Toyota Center

9/12 Monterrey, MX Arena Monterrey

9/14 Ciudad de México, MX Palacio de los Deportes