¡Confirmado! Prepara nueva película de ‘El Duende Maldito’

Lionsgate prepara una nueva película de ‘El Duende Maldito’, con Patrick Melton y Marcus Dunstan, guionistas de la saga ‘Saw’

La franquicia de terror ‘El Duende Maldito’ regresará a la pantalla grande de la mano de Lionsgate, estudio que anunció el desarrollo de una nueva película basada en la saga conocida originalmente como Leprechaun.

El proyecto contará con un guion escrito por Patrick Melton y Marcus Dunstan, dupla reconocida por su participación en varias entregas de la franquicia Saw y en diferentes producciones de terror.

Hasta ahora, los detalles sobre la historia de esta nueva cinta permanecen bajo reserva, por lo que no se ha informado si retomará elementos de las películas anteriores o presentará una nueva versión del personaje.

Los productores detrás de la nueva cinta

De acuerdo con la información proporcionada por Deadline, Oren Koules y Miles Koules estarán al frente de la producción mediante Koulest Productions.

Para Oren Koules, el proyecto supone una nueva colaboración con Lionsgate, compañía con la que anteriormente trabajó en la producción de las diez películas de la franquicia ‘Saw’.

También participarán como productores ejecutivos Dan Heffner y Ketura Kestin.

La nueva producción representa el segundo intento de Lionsgate por revitalizar ‘Leprechaun’. En 2024, el director Felipe Vargas había anunciado planes para desarrollar un reinicio de la franquicia a partir de un guion escrito por Mike Van Waes.

Sin embargo, aquella versión no llegó a concretarse y el proyecto finalmente no avanzó.

Los guionistas tienen experiencia en el terror

Patrick Melton y Marcus Dunstan cuentan con una amplia trayectoria dentro del cine de terror. Ambos participaron como guionistas en ‘Saw IV’, ‘Saw V’, ‘Saw VI’ y ‘Saw 3D’.

La dupla también ha trabajado en producciones como The Collector, Scary Stories to Tell in the Dark y Unhuman, consolidando su presencia dentro del género.

¿De qué trata ‘El Duende Maldito’?

‘Leprechaun’, conocida en español como ‘El Duende Maldito’, llegó a los cines en 1993 como una combinación de comedia y terror bajo la dirección de Mark Jones.

La película fue protagonizada por Warwick Davis, reconocido por interpretar al profesor Filius Flitwick en la saga de Harry Potter, y por Jennifer Aniston, quien debutó en el cine con esta producción.

La historia sigue a una familia que se muda a una nueva casa y termina siendo perseguida por un duende irlandés obsesionado con recuperar una olla llena de monedas de oro. La búsqueda desencadena una serie de muertes violentas combinadas con elementos de humor negro.