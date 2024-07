¡Confirmado! Mauricio Ochmann y Lorena González son novios

El reconocido actor Mauricio Ochmann y Lorena González, hija del empresario Víctor González Torres (conocido como Dr. Simi), han despertado rumores de un posible romance. La especulación surgió a raíz de una serie de coqueteos y mensajes cariñosos intercambiados en Instagram.

Hace algunas semanas, Mauricio y Lorena comenzaron a intercambiar sospechosos emojis en sus publicaciones. Sin embargo, fue el comentario más reciente de Mauricio el que confirmó que entre ellos hay más que una simple amistad.

La revista Quién contactó a Lorena González, quien confirmó la noticia: "¡Sí, estamos muy contentos!", detalló emocionada. Aunque Mauricio Ochmann no ha hecho una declaración oficial, sus interacciones en redes sociales dejan claro que está igualmente enamorado.

Aprobación del Dr. Simi

Víctor González Torres, conocido como Dr. Simi, habló sobre la relación de su hija con Mauricio Ochmann. Afirmó que ya conoció al actor y que le cayó muy bien: "Me cayó bien, es una gente buena. Ya lo conocí. Sí, es verdad que son novios. Yo solo busco el bien para todo el mundo. Es una gente sencilla y me cayó bien".

Respecto a la diferencia de 13 años entre Mauricio y Lorena, el empresario fue claro: "Para el amor no hay edades, si se quieren, que la pasen padre. Yo le doy visto bueno a todo lo que sea amor y honestidad".

Sobre los rumores que involucran a su hijo Víctor González Herrera con Irina Baeva, el Dr. Simi fue contundente: "No es cierto, yo estoy a favor del amor, pero no es cierto". Aseguró que no existen las supuestas fotografías que comprobarían la relación del empresario con la actriz.

¿Quién es Lorena González?

Lorena González es mucho más que la hija del famoso Dr. Simi. Estudió Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en actuación por la Universidad del Sur de California (USC). Además de su carrera como actriz y empresaria, Lorena es filántropa y activista. Participa en campañas de concientización sobre la defensa del medio ambiente y la erradicación de la violencia. También es miembro de la fundación SINTRATA, que combate y previene la trata de mujeres en México.

Lorena ha demostrado su talento como directora, destacándose con su cortometraje "Everyday Shit", que ganó el premio a Mejor Drama en Cortometraje en el Stuff Film Festival.

Comentarios