¡Confirmado! 'Burro', spin-off de Shrek, llegará en 2028

El personaje de Burro, conocido por su participación en la saga de “Shrek”, será el protagonista de un nuevo spin-off animado titulado 'Donkey'

El personaje de Burro, conocido por su participación en la saga de “Shrek”, será el protagonista de un nuevo spin-off animado titulado “Donkey”, el cual tiene previsto su estreno en cines para el 30 de junio de 2028.

La producción de Universal y DreamWorks contará nuevamente con la voz de Eddie Murphy, quien da vida al icónico personaje que acompaña a Shrek en la franquicia animada.

La cinta narrará la historia de origen del personaje, explicando cómo el burro se convirtió en Donkey dentro del universo de la saga.

Equipo creativo del proyecto

El filme estará dirigido por Charlie Bean, conocido por trabajos como “La película de Lego Batman” y la versión de acción real de “La dama y el vagabundo”.

La producción estará a cargo de Rebecca Huntley, mientras que Matt Flynn fungirá como codirector, con experiencia previa como artista de storyboard en varias producciones animadas de DreamWorks.

Expansión del universo de Shrek

Antes del estreno de “Donkey”, se tiene previsto el lanzamiento de “Shrek 5” en el verano de 2027, donde regresarán Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz, además de la incorporación de Zendaya al elenco.

La franquicia de “Shrek”, iniciada en el año 2000, ha tenido un importante impacto en la animación, con cuatro películas principales y dos spin-offs de “El Gato con Botas”, acumulando más de 3 mil millones de dólares en taquilla global.

La película original fue la primera cinta animada en ganar un premio Óscar y se consolidó como un fenómeno global, redefiniendo el género de las historias de cuentos de hadas con humor y personajes alternativos.