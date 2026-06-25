¡Confirmado! Anuncian nueva película de Blair Witch para 2027

Una nueva versión de “El proyecto de la bruja de Blair” llegará a los cines el 24 de septiembre de 2027, según confirmó Lionsgate

Una nueva versión de “El proyecto de la bruja de Blair” llegará a los cines el 24 de septiembre de 2027, según confirmó Lionsgate, estudio que impulsa este reinicio del icónico thriller sobrenatural.

El anuncio fue realizado de manera enigmática, fiel al estilo de la franquicia, mediante imágenes de figuras de palos que formaban la fecha de estreno, evocando la estética inquietante que caracterizó a la película original.

A new ‘BLAIR WITCH’ movie will release in theaters on September 24, 2027. pic.twitter.com/Y4R3lmA4AO — Pop Base (@PopBase) June 23, 2026

Equipo creativo y producción

La cinta será dirigida por Dylan Clark, conocido por su corto viral “Portrait of God”, quien además trabaja en la reescritura del guion junto con Chris Thomas Devlin.

En la producción participan importantes nombres del cine de terror, incluyendo a Jason Blum, de Blumhouse, y James Wan, de Atomic Monster, además de Roy Lee, Adam Hendricks y Greg Gilreath.

Como productores ejecutivos figuran los creadores originales Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, el productor Gregg Hale, así como actores del filme de 1999 como Joshua Leonard y Michael C. Williams.

Una nueva visión del clásico

Hasta ahora, los detalles de la trama se mantienen en reserva, aunque se ha adelantado que la historia podría centrarse en una salida de camping familiar que se convierte en una experiencia aterradora en el bosque.

Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, ha descrito el proyecto como una “nueva visión” que buscará reintroducir la historia a una nueva generación de espectadores.

Estrenada en 1999, “El proyecto de la bruja de Blair” revolucionó el cine de terror con su formato de metraje encontrado, presentando la historia de tres estudiantes de cine desaparecidos mientras filmaban un documental sobre una leyenda local.

La película se convirtió en un fenómeno global, logrando recaudar más de 248 millones de dólares en taquilla con un presupuesto extremadamente bajo, consolidándose como una de las producciones independientes más exitosas de la historia.

El anuncio ha generado una ola de expectativa entre los seguidores del género, quienes esperan que esta nueva entrega recupere la atmósfera original que convirtió a la franquicia en un referente del terror moderno.

A falta de un tráiler oficial y con pocos detalles confirmados, el proyecto ya comienza a posicionarse como uno de los estrenos más esperados de 2027 dentro del cine de horror.