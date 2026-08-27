¡Confirmada! La Bebeshita se suma a ‘La Granja VIP México 2’

Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida como La Bebeshita, fue confirmada como una de las participantes de ‘La Granja VIP México 2’

Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida como La Bebeshita, fue confirmada como una de las participantes de ‘La Granja VIP México 2’.

Como ocurrió con las anteriores revelaciones, la influencer apareció después de un conteo regresivo. La Bebeshita salió de un huevo gigante ante la celebración del público, entre confeti y aplausos.

Con su incorporación, Daniela Alexis se convierte en la undécima granjera confirmada para la segunda temporada del reality.

¿Quién es La Bebeshita?

Daniela Alexis nació el 11 de diciembre de 1990 en Ciudad de México y alcanzó notoriedad en televisión gracias a un programa en el que inicialmente participó como una de las personas que buscaban encontrar pareja.

Su personalidad directa y su particular manera de expresarse la llevaron posteriormente a integrarse al panel de expertos del programa, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos.

Más adelante participó en producciones como Venga la Alegría Fin de Semana y MasterChef Junior, además de consolidar una comunidad de seguidores en Instagram y YouTube con contenido relacionado con entretenimiento, belleza y aspectos de su vida cotidiana.

¿Quiénes participarán en La Granja VIP México 2?

Hasta el momento, la lista de granjeros confirmados está integrada por Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avíles, Kevyn Contreras “Bicolor”, Kunno, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y La Bebeshita.

El programa contará con Adal Ramones y Cristal Silva como conductores, mientras que Mallezaa será la Host Digital de esta segunda temporada.