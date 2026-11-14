Confirma Tame Impala concierto en la Arena Monterrey

El proyecto musical australiano presentará su espectáculo 'Deadbeat Tour' en el recinto regiomontano durante el mes de febrero próximo.

El proyecto musical australiano Tame Impala anunció su esperado regreso a la Sultana del Norte como parte de su gira Deadbeat Tour. La cita para los fanáticos regiomontanos será el próximo 16 de febrero de 2027 en la Arena Monterrey.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes oficiales del recinto, donde se adelantó que el espectáculo promete transformar el escenario en una noche llena de sonidos envolventes y emociones.

Fechas de preventa y venta general de boletos

De acuerdo con la información oficial publicada por la Arena Monterrey, la adquisición de entradas contará con dos etapas:

La preventa será el próximo 19 de noviembre, mientras que la venta general será el día 20 de noviembre, esto a través de la plataforma oficial de Superboletos.

Más paradas confirmadas del Deadbeat Tour en 2027

Además de su presentación en suelo regiomontano, la gira contempla otras importantes fechas en Norteamérica y el resto de México durante febrero y marzo de 2027.

El recorrido arrancará el 10 de febrero en Tulsa, Oklahoma, para después trasladarse a territorio nacional.

Tras su paso por Monterrey, el proyecto continuará su ruta hacia Guadalajara el 23 de febrero y cerrará esta etapa con dos presentaciones consecutivas en la Ciudad de México, pactadas para el 28 de febrero y el 1 de marzo.