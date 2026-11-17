Los asistentes podrán corear los grandes éxitos del romanticismo latinoamericano completamente gratis en el escenario designado.

El dúo romántico Sin Bandera confirmó una presentación especial completamente gratuita como parte de los magnos festejos del Festival Centenario del Compositor de la Gente, un evento dedicado a conmemorar los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez en su tierra natal. La agrupación compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje directo para su audiencia.

“¡Sumamos una escena más en Dolores Hidalgo! ¿A quiénes veremos por ahí? ¡Nos vemos pronto!”.

Detalles del concierto en Dolores Hidalgo

El esperado recital se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre de 2026 a partir de las 10:00 p.m. El escenario designado para esta velada musical promete un punto de encuentro emblemático donde los asistentes podrán corear los grandes éxitos del romanticismo latinoamericano sin costo alguno.

Festival y cartelera artística

Este concierto forma parte de las actividades culturales y artísticas programadas del 20 al 22 de noviembre de 2026 en honor al icónico compositor, las cuales incluyen muestras gastronómicas, recorridos, presentaciones de mariachi y la participación de reconocidos exponentes de la música como Lupita Infante, Camila Fernández, Majo Aguilar y el propio Sin Bandera.

Para el dúo, esta presentación representará una breve pausa dentro de su intensa gira internacional, la cual abarca diversas ciudades de Estados Unidos, México y Sudamérica —con paradas confirmadas en plazas como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Los Ángeles, Las Vegas, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima—, retomando su recorrido habitual una vez concluido este compromiso especial.