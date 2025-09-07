Confirma segunda temporada de la serie 'Nadie nos va a extrañar'

La segunda temporada de la serie mexicana Nadie nos va a extrañar ha sido oficialmente confirmada y está programada para estrenarse en 2026

La segunda temporada de la serie mexicana Nadie nos va a extrañar ha sido oficialmente confirmada por Amazon Prime Video y está programada para estrenarse en 2026.

El anuncio se realizó durante el evento Amazon Upfront México, donde se destacó que la producción de los nuevos episodios ya está en marcha.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la trama ni la fecha exacta de estreno, se espera que continúe explorando la vida de los adolescentes protagonistas tras los eventos impactantes de la primera temporada, incluyendo la pérdida de Memo.

El elenco principal, que incluye a Nicolás Haza, Camila Calónico, Axel Madrazo, Macarena Oz y Virgilio Delgado, regresará, junto con el equipo de producción original, liderado por la showrunner Silvana Aguirre y el director Samuel Kishi.

¿De que va la serie, 'Nadie nos va a extrañar?

La serie "Nadie nos va a extrañar" es una comedia dramática mexicana ambientada en la Ciudad de México de 1994, que evoca la nostalgia de los años 90.

La trama sigue a cinco adolescentes considerados "nerds" o "perdedores" en su preparatoria, quienes montan un negocio ilegal vendiendo tareas y trabajos escolares a sus compañeros para ganar dinero y popularidad.

Este emprendimiento les da una ventaja, ya que nadie sospecha de ellos por su perfil bajo.

Sin embargo, las tensiones propias de la adolescencia, como el amor, la sexualidad, la amistad y el acoso escolar, junto con una muerte inesperada, amenazan con desmoronar su negocio y poner en riesgo su futuro y su amistad.

La serie combina humor y drama, explorando temas profundos como la identidad, la salud mental y el impacto del suicidio, todo mientras recrea la atmósfera de los 90 con detalles como casetes, VHS, moda de la época y un soundtrack con canciones icónicas, incluyendo un tema original de Julieta Venegas.

Consta de 8 episodios de 30-40 minutos.