Confirma Rosalía fechas y precios de su LUX Tour 2026 en México

Fans podrán acceder a fases especiales de compra y paquetes VIP para vivir la experiencia LUX; revisa horarios, registro y costos antes de adquirir tus boletos.

El anuncio del regreso de Rosalía a México con su esperado LUX Tour 2026 desató una ola de emoción entre los seguidores que han seguido de cerca cada una de sus producciones. Tras varios años sin presentaciones en el país, la intérprete volverá a pisar escenarios nacionales con un recorrido que abarcará tres de las ciudades más importantes: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

La artista reveló que su gira mundial incluirá recintos de alto aforo y gran relevancia cultural, lo que ha impulsado el interés por asegurar entradas desde las primeras fases de venta. Las fechas confirmadas para México son: 15 de agosto en Guadalajara, 19 de agosto en la Arena Monterrey y 24 y 26 de agosto en la CDMX.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para Rosalía en México?

El proceso para adquirir boletos comenzará con una fase especial dirigida a los fans registrados en la página oficial de la artista. Este acceso anticipado abrirá el 9 de diciembre a las 9:00 horas, permitiendo a los seguidores más cercanos elegir sus lugares antes que el resto del público.

Un día después, el 10 de diciembre a las 11:00 horas, se activará la preventa, mientras que la venta general quedará disponible el 11 de diciembre a partir de las 11:00 horas. En esta etapa, cualquier persona podrá adquirir sus boletos sin necesidad de bancos participantes o registros previos.

¿Cuáles son los precios del concierto de Rosalía en Monterrey?

Para el show del 19 de agosto de 2026 en la Arena Monterrey, se confirmó un listado amplio de precios que varía según la zona del recinto. Las localidades más cercanas al escenario, como Cancha VIP, tendrán un costo de $4,490, mientras que otras secciones patrocinadas como Oro, Coke Studio o Megacable estarán en $4,234.

La oferta también incluye zonas intermedias como Barrera y Súper Palco en $3,364, además de opciones más accesibles como Cancha General por $2,498, Butaca y DISCAP en $2,486, así como Preferente a $1,482. Para quienes buscan alternativas económicas, Luneta tendrá un precio de $1,004 y Balcón será la sección más accesible con $850.

Además, la gira ofrecerá paquetes VIP que brindarán experiencias especiales para los asistentes, aunque los detalles sobre sus beneficios todavía no han sido especificados. Con esta combinación de opciones, Rosalía busca que sus fans puedan elegir la experiencia que mejor se adapte a sus gustos y presupuesto.