Confirma representante causa de muerte de RJ Mitte

Según informó la policía de Brownsville, recibieron una llamada a las 12:50 de la tarde, y al llegar los agentes encontraron al actor ya sin vida

El mundo del espectáculo está de luto. RJ Mitte, el actor que conocimos como Walter White Junior en la serie "Breaking Bad", murió a los 34 años, ahora las suposiciones han quedado atrás, ya que su representante Sean Reilly confirmó que la causa fue un autoatentado, luego de que el actor fuera encontrado sin vida el pasado lunes en su domicilio en Brownsville, Texas.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Según informó la policía de Brownsville a una revista estadounidense, recibieron una llamada a las 12:50 de la tarde, y al llegar los agentes encontraron al actor ya sin vida. Un juez declaró oficialmente su muerte a la 1:32 de la tarde y señaló que no había indicios de violencia. Las autoridades aclararon que la causa oficial todavía será determinada por un médico forense después de la autopsia, y que la investigación sigue abierta.

RJ Mitte impulsó la inclusión de artistas con discapacidad

Más allá de la actuación, RJ Mitte fue un defensor incansable de los derechos de las personas con discapacidad. Vivía con parálisis cerebral, igual que el personaje que lo hizo famoso, y desde ese papel se convirtió en una voz importante para la inclusión de artistas con discapacidad en el cine y la televisión. Su representante lo despidió como un actor y filántropo querido, y sus compañeros también lo han recordado públicamente.