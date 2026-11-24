Se anunció la renovación de 'Ted Lasso' luego de que su cuarta entrega encabezara las métricas históricas de reproducciones en la plataforma.

La exitosa comedia futbolística 'Ted Lasso' volverá a la pantalla con una quinta temporada en Apple TV, nuevamente encabezada por Jason Sudeikis en el papel principal, luego de que su cuarta entrega se posicionara como la serie más vista en la historia del servicio de streaming.

A través de un comunicado oficial, la plataforma confirmó la renovación de la producción con el siguiente mensaje.

"El fenómeno mundial de Apple, 'Ted Lasso', regresa oficialmente para una quinta temporada".

El reto de Ted al frente de un equipo femenil

Estrenada este año, la cuarta temporada tuvo un arranque histórico al convertir su primer episodio en el mayor debut de Apple TV. En esta etapa, Ted (Sudeikis) regresó a Richmond, en el Reino Unido, para asumir un nuevo desafío: dirigir a un equipo femenil de fútbol de segunda división.

La premisa renovó el interés de la audiencia y llevó a la serie a encabezar las métricas históricas de reproducciones dentro del catálogo de la plataforma.

Un recorrido marcado por premios y marcas de audiencia

Desde su lanzamiento global en Apple TV+ el 14 de agosto de 2020, 'Ted Lasso' se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos de la plataforma, acumulando récords de audiencia y reconocimiento de la crítica.

En su debut, la producción impuso la marca de mayor número de nominaciones al Emmy para una serie de comedia en su primera temporada, y posteriormente ganó en dos años consecutivos el galardón a mejor serie de comedia por sus dos primeras entregas.