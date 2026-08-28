Confirma Melenie Carmona embarazo en sus redes sociales

Tras anunciar que será madre, la hija de Arturo Carmona recibió un tierno mensaje de su padre que se volvió viral en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Melenie Carmona sorprendió a sus seguidores al anunciar formalmente que se encuentra en la espera de su primer bebé; el anuncio lo dio acompañada de una frase.

"El secreto que ya no era tan secreto...", así lo informó la hija de Alicia Villarreal.

La joven influencer compartió una fotografía estilo vintage en la que luce su vientre de embarazo sujetándolo suavemente con sus manos.

La publicación generó una ola inmediata de felicitaciones por parte de amigos, seguidores y familiares. Entre las reacciones destaca el emotivo mensaje de su padre, el actor y conductor Arturo Carmona, quien le expresó su amor y emoción.

"¡Serás la mami más hermosa del planeta! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor, ¡Te Amo mi niña!". Escribió el actor.

La noticia rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, acumulando decenas de miles de interacciones a pocas horas de su difusión.