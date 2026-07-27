Confirma Marvel a David Jonsson como nuevo Black Panther

El actor interpretará a T'Challa II en la tercera película de 'Black Panther', la cual llegará a los cines en diciembre de 2028

David Jonsson fue confirmado como el nuevo Black Panther en la tercera entrega de la franquicia de Marvel Studios, donde dará vida a T'Challa II, hijo del fallecido rey de Wakanda. La película tiene previsto su estreno para el 15 de diciembre de 2028.

El anuncio se realizó durante el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego, donde también se confirmó el regreso de Ryan Coogler como director y de Letitia Wright y Winston Duke como parte del elenco principal.