Confirma Luis Miguel nueva gira para el 2027

El cantante mexicano dio a conocer el nombre oficial de su próximo espectáculo en redes sociales a tres años de su última gira.

El cantante mexicano Luis Miguel volvió a paralizar el mundo del entretenimiento al confirmar de manera oficial su regreso a los escenarios con el anuncio de su próxima gira internacional "Luis Miguel Tour 2027".

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el astro de la música latina publicó una imagen promocional acompañada de la tipografía clásica de sus giras, desatando de inmediato una ola de reacciones entre millones de fanáticos y personalidades del espectáculo.

Aunque la publicación inicial se limitó a confirmar la denominación oficial de la gira para el año 2027, se espera que en las próximas semanas la producción del cantante revele el listado completo de recintos, fechas de venta de boletos y los países que formarán parte de este recorrido.

Con este anuncio, Luis Miguel consolida su vigencia en la industria del espectáculo, preparando el terreno para lo que promete ser un nuevo hito en su exitosa carrera en vivo.

El éxito de su último tour internacional

A casi tres años del inicio de su última gran gira, "El Sol de México" sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar su regreso a los escenarios con el Luis Miguel Tour 2027.

El último contacto directo que el intérprete tuvo con su público fue durante el histórico Luis Miguel Tour 2023–2024, con una multitudinaria serie de conciertos con la que recorrió países como Argentina, donde se presentó en Buenos Aires y Córdoba, mientras que en Chile visitó Santiago.

En territorio estadounidense se presentó en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Miami y Chicago, mientras que en España visitó Madrid, Barcelona, Sevilla y Pamplona, además de varias naciones de Centro y Sudamérica como Bogotá, Colombia, Lima, Perú, San José, Costa Rica, San Juan, Puerto Rico.

Mientras que en territorio mexicano el cantante se presentó en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla, entre otras.