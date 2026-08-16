Confirma Jorge D'Alessio nuevo romance tras divorcio

A través de sus redes sociales, Jorge compartió una fotografía relacionada con esta nueva etapa y aseguró que está viviendo algo 'nuevo y bonito'

Jorge D’Alessio confirmó públicamente que se está dando una nueva oportunidad en el amor, luego de poner fin a su matrimonio con Marichelo Puente, con quien estuvo casado durante 15 años.

El integrante de Matute decidió terminar con las especulaciones y reveló que actualmente tiene una relación con una persona especial.

A través de sus redes sociales, Jorge compartió una fotografía relacionada con esta nueva etapa y aseguró que está viviendo algo “nuevo y bonito”.

El músico también pidió que dejen de especular sobre su vida privada y aclaró que su actual pareja no tuvo nada que ver con su divorcio.

La noticia generó especial interés porque apenas unas semanas atrás se había especulado sobre una posible reconciliación entre Jorge y Marichelo, después de que ambos fueran vistos conviviendo como familia.

Sin embargo, Marichelo ya había dejado claro que están divorciados y que su relación actualmente se limita a mantener una convivencia respetuosa por el bienestar de sus hijos. Y ahora fue la propia Marichelo quien reaccionó públicamente al nuevo romance.

La hermana de Anahí aseguró que ella y sus hijos ya conocían esta nueva etapa sentimental de Jorge y que están contentos por él. También dejó claro que la mujer con quien actualmente sale el cantante no fue la causa de su separación ni tuvo relación con el proceso de divorcio.

Marichelo incluso le deseó lo mejor a la nueva pareja y señaló que, aunque su relación cambió, ella y Jorge siempre serán familia por los hijos que tienen en común.

Con esto, ambos parecen dejar atrás las especulaciones sobre una reconciliación y comenzar una nueva etapa por separado, manteniendo el respeto y el cariño como familia.