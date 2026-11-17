El reconocido exponente del género urbano Don Omar desató la euforia entre sus millones de seguidores al publicar el itinerario completo de su esperada gira internacional "The Last King World Tour - Latam 2027", un ambicioso recorrido que lo llevará por 18 ciudades de 13 países de América Latina entre octubre y noviembre de 2027.
A través de sus redes sociales oficiales, el cantante puertorriqueño compartió un mensaje directo para alertar a su público sobre el inminente inicio de la venta anticipada de boletos y el proceso necesario para acceder a ella.
"Este jueves 19 de noviembre a las 10 a. m. arranca la preventa de mi gira por LATAM. Si todavía no se han registrado, esta es su última oportunidad. Háganlo en donomar.com para recibir su código y ser de los primeros en acceder a la preventa. Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro”.
Ruta por Sudamérica, México y Centroamérica
El recorrido arrancará en Sudamérica a finales de octubre para posteriormente cruzar hacia Colombia, México y cerrar con una intensa ruta por Centroamérica a finales de noviembre. En territorio mexicano, el intérprete confirmó tres paradas principales en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.
Fechas confirmadas de "The Last King World Tour - Latam 2027"
El calendario oficial anunciado por el artista contempla las siguientes presentaciones:
- 21 de octubre: Asunción, Paraguay
- 23 de octubre: Buenos Aires, Argentina
- 27 de octubre: Santiago, Chile
- 28 de octubre: Lima, Perú
- - 30 de octubre: Quito, Ecuador
- 31 de octubre: Guayaquil, Ecuador
- 4 de noviembre: Bogotá, Colombia
- 5 de noviembre: Cali, Colombia
- 7 de noviembre: Medellín, Colombia
- 9 de noviembre: Monterrey, México
- 10 de noviembre: Guadalajara, México
- 14 de noviembre: Ciudad de México, México
- 18 de noviembre: Ciudad de Guatemala, Guatemala
- 20 de noviembre: San Salvador, El Salvador
- 23 de noviembre: Managua, Nicaragua
- - 25 de noviembre: Tegucigalpa, Honduras
- - 27 de noviembre: San José, Costa Rica
- - 29 de noviembre: Ciudad de Panamá, Panamá
Los fanáticos interesados en asegurar sus entradas antes de la venta general deberán completar su registro previo en el portal oficial.