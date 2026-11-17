El exponente del género urbano incluyó tres presentaciones principales en territorio mexicano dentro de su ambicioso recorrido regional.

El reconocido exponente del género urbano Don Omar desató la euforia entre sus millones de seguidores al publicar el itinerario completo de su esperada gira internacional "The Last King World Tour - Latam 2027", un ambicioso recorrido que lo llevará por 18 ciudades de 13 países de América Latina entre octubre y noviembre de 2027.

A través de sus redes sociales oficiales, el cantante puertorriqueño compartió un mensaje directo para alertar a su público sobre el inminente inicio de la venta anticipada de boletos y el proceso necesario para acceder a ella.

"Este jueves 19 de noviembre a las 10 a. m. arranca la preventa de mi gira por LATAM. Si todavía no se han registrado, esta es su última oportunidad. Háganlo en donomar.com para recibir su código y ser de los primeros en acceder a la preventa. Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro”.

Ruta por Sudamérica, México y Centroamérica

El recorrido arrancará en Sudamérica a finales de octubre para posteriormente cruzar hacia Colombia, México y cerrar con una intensa ruta por Centroamérica a finales de noviembre. En territorio mexicano, el intérprete confirmó tres paradas principales en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Fechas confirmadas de "The Last King World Tour - Latam 2027"

El calendario oficial anunciado por el artista contempla las siguientes presentaciones:

21 de octubre: Asunción, Paraguay

23 de octubre: Buenos Aires, Argentina

27 de octubre: Santiago, Chile

28 de octubre: Lima, Perú

- 30 de octubre: Quito, Ecuador

31 de octubre: Guayaquil, Ecuador

4 de noviembre: Bogotá, Colombia

5 de noviembre: Cali, Colombia

7 de noviembre: Medellín, Colombia

9 de noviembre: Monterrey, México

10 de noviembre: Guadalajara, México

14 de noviembre: Ciudad de México, México

18 de noviembre: Ciudad de Guatemala, Guatemala

20 de noviembre: San Salvador, El Salvador

23 de noviembre: Managua, Nicaragua

- 25 de noviembre: Tegucigalpa, Honduras

- 27 de noviembre: San José, Costa Rica

- 29 de noviembre: Ciudad de Panamá, Panamá

Los fanáticos interesados en asegurar sus entradas antes de la venta general deberán completar su registro previo en el portal oficial.