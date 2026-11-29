De acuerdo con la Arena Monterrey, el espectáculo iniciará a las 21:00 horas y contará con localidades de 691 a 4,380 pesos en puntos oficiales.

El cantante colombiano Camilo confirmó su regreso a Monterrey con una presentación programada para el próximo sábado 6 de marzo de 2027 a las 21:00 horas en la Arena Monterrey, como parte de su Tour México 2027 titulado "Para Cuando Sean Mayores".

El anuncio fue dado a conocer a través de las redes sociales oficiales del recinto regio, la Arena Monterrey, donde se invitó al público regiomontano a prepararse para cantar, bailar y disfrutar de su repertorio en vivo.

Detalles del espectáculo, precios y venta de boletos

De acuerdo con la información difundida por la Arena Monterrey y los canales oficiales de boletería, los boletos para esta presentación oscilan entre $691 y $4,380 pesos, y estarán disponibles mediante las taquillas del recinto, la aplicación Superfan y la plataforma Superboletos.

La publicación del anuncio generó de inmediato reacciones positivas entre seguidores locales, quienes celebraron la confirmación de la fecha en la capital de Nuevo León para el primer trimestre de 2027.

Otras fechas confirmadas del Tour México 2027

Además de su parada en tierras regias, la gira de Camilo por territorio mexicano contempla presentaciones previas en distintas plazas del país durante febrero y marzo de 2027.

Arrancará el 11 de febrero en Tampico, continuará el 13 de febrero en Tijuana, el 14 de febrero en Hermosillo, el 19 de febrero en Santiago de Querétaro, el 20 de febrero en la Ciudad de México y el 21 de febrero en Heroica Puebla de Zaragoza.

Posteriormente, el recorrido seguirá el 25 de febrero en Villahermosa, el 26 de febrero en Cancún, el 27 de febrero en Mérida y el 5 de marzo en Guadalajara, justo un día antes de su cita en Monterrey.