Confirma Arturo Arredondo que su esposa lo engañó con Pepe Madero

Aunque pasen los años, miles de fanáticos aún lloran por la separación de la banda de rock regiomontana PXNDX (Panda), la cual se separó en 2016 rodeada de rumores.

Pues finalmente se habría revelado una de las causas de este suceso, el cual habría sido una supuesta infidelidad de la esposa de uno de los integrantes con el cantante José Madero.

En redes sociales se filtró que Arturo Arredondo, guitarrista principal de PXNDX, descubrió que su esposa le fue infiel con Pepe Madero, a pesar de que de juntos tuvieron un hijo y de que su excompañero también tenía una relación.

El propio Arturo habría encontrado pláticas, fotos e incluso videos comprometedores entre ambos, por lo que confrontó a su mujer al respecto. Por el lado de Madero Vizcaíno, Arredondo afirma que este solo lo bloqueó de todos lados y jamás pudieron hablar personalmente sobre el tema.

Arturo Arredondo se unió a Panda en 2005, justo en la época dorada del grupo, pues en ese año salió "Para ti con Desprecio", uno de sus discos más emblemáticos.