Confiesa Scorsese que ya usa la IA en guiones de películas

En un giro inesperado que promete redefinir los procesos de preproducción en Hollywood, el aclamado director Martin Scorsese se ha sumado como asesor a la empresa de inteligencia artificial (IA) Black Forest Labs.
El cineasta reveló que ya utiliza esta tecnología como una herramienta clave para la creación de sus storyboards (guiones gráficos).
Una solución a un desafío de siete décadas
A través de un comunicado emitido por la compañía este martes, el director de The Wolf of Wall Street y Taxi Driver reflexionó sobre las dificultades históricas a las que se enfrentan los realizadores al momento de transmitir su visión al equipo de trabajo.
"Durante 70 años, he creado mis propios storyboards. Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir", explicó Scorsese.