Confiesa Rafael Perrín cómo surgió 'Esquizofrenia'

El actor Rafael Perrín compartió en entrevista que la obra "Esquizofrenia" que ha marcado gran parte de su carrera nació de una experiencia muy personal: un sueño que lo impactó profundamente y que se convirtió en el punto de partida de la historia.

A partir de esa vivencia comenzó a desarrollar la idea, y fue en Monterrey donde parte del proyecto tomó forma hasta consolidarse como la puesta en escena que hoy continúa presentando.

Perrin reconoce que se trata de un montaje que le ha exigido al máximo, tanto física como mentalmente.

Asegura que el desgaste ha sido constante debido a la intensidad del personaje y la carga emocional que implica cada función; sin embargo, también afirma que la obra le ha dado grandes satisfacciones personales y profesionales.

Como parte de su proceso de preparación, incluso decidió internarse en un hospital psiquiátrico para profundizar en la construcción de su personaje y entender mejor su complejidad.

Además, el actor habló sobre su nuevo proyecto titulado “Conversando con el Diablo”, una propuesta con la que regresa al Teatro Ernesto Laguardia.

Con esta puesta en escena, Perrín busca seguir explorando historias intensas y retadoras, reafirmando su compromiso con un teatro que provoca, confronta y conecta con el público.