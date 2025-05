Confiesa príncipe Enrique querer 'reconciliarse' con su familia

El príncipe Enrique aseguró este viernes que quiere "reconciliarse" con el resto de la familia real británica en una entrevista con la cadena pública BBC en la que también confesó que actualmente no se habla con su padre, el rey Carlos III.

"Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más, la vida es preciosa", confesó.

"Sería genial tener esa reconciliación. Si ellos no la quieren, es cosa suya", puntualizó.

En ese sentido, el duque de Sussex e hijo menor del rey Carlos III, dijo que actualmente está distanciado del monarca, que atraviesa un cáncer de naturaleza desconocida: "No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. Él no me habla por las cuestiones de seguridad", añadió.

El duque de Sussex se refería así al recurso legal presentado contra el Ministerio británico del Interior por el nivel de seguridad policial al que él y su familia tienen derecho cuando visitan el país, que un juez del Tribunal de Apelación desestimó este viernes.

El príncipe quería revertir los cambios que el comité de Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec) había introducido en 2020, cuando renunció a sus funciones como miembro de la familia real y se mudó a vivir a Estados Unidos.

Durante la entrevista con la BBC, realizada en California, se le preguntó si había pedido a Carlos III que intercediera en la disputa sobre seguridad.

"Mi padre tiene en sus manos mucho control y capacidad. En última instancia, todo este asunto podría haberse resuelto a través de él, no necesariamente interviniendo, sino haciéndose a un lado y dejando a los expertos que hicieran su trabajo", respondió.

El duque de Sussex dijo estar "decepcionado" sobre la derrota judicial y agregó: "En este momento no puedo imaginar un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido", un país que dijo echar de menos.

Durante el pleito legal, Enrique alegó que se vio "forzado" a apartarse de la monarquía al sentirse desprotegidos tras haber recibido amenazas de muerte del grupo terrorista Al Qaeda.

