Confiesa Mónica Castañeda qué significa ser parte de Ventaneando

Mónica Castañeda expresó su emoción de formar parte de la familia de Ventaneando, programa que recientemente cumplió 30 años al aire

La conductora Mónica Castañeda, quien pertenece al programa de Ventaneando, estuvo en Monterrey para entrevistar a Los Tigres del Norte.

Y en exclusiva para Info7 habló del 30 aniversario de Ventaneando, programa que entró al aire un 22 de enero de 1996 en la pantalla de TV Azteca.

Mónica expresó su emoción de pertenecer al programa número uno de espectáculos y entretenimiento.

“Los hemos celebrado muchísimo, empezamos con celebraciones desde que hicimos los promos, los hicimos el año pasado, la verdad es que había una emoción particular cuando estábamos haciendo todo esto que tenía que ver con los promos de los 30 años, pero llegar a cumplirlos a ese día en el foro, estar con el señor Salinas Pliego, escuchar lo que tenía que decir de Ventaneando, compartir con mis compañeros desde hace años y ver lo que significa Ventaneando fuera de los foros y en el entretenimiento y el periodismo, la verdad es que es es maravilloso, la palabra es esa, maravilloso”, comentó Castañeda.

Actualmente, el programa se transmite en punto de la 1:00 p.m. por la señal de Azteca UNO.