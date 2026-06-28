Confiesa Josh Peck cuánto cobraba por episodio en ‘Drake y Josh’

En su visita a un pódcast especializado en finanzas personales, también reveló que no recibe ingresos residuales por la serie, ni su coprotagonista.

El debate sobre las finanzas en la televisión infantil volvió a colocarse en el centro tras las recientes declaraciones de Josh Peck, estrella de ‘Drake y Josh’, quien habló por primera vez con detalle sobre el salario que recibió durante su etapa en Nickelodeon. Sus cifras contrastan con la percepción pública sobre las ganancias en series juveniles de alto éxito.

Durante su participación en un pódcast especializado en finanzas personales, el actor explicó cómo evolucionaron sus ingresos desde sus primeros proyectos hasta la consolidación del programa que lo convirtió en una figura global. Las cifras reveladas muestran una realidad más moderada de lo que muchos imaginaban.

¿Cuánto ganaba Josh Peck en sus inicios en Nickelodeon?

Peck señaló que en su etapa en ‘The Amanda Show’ recibía alrededor de 3 mil dólares por episodio. Este ingreso inicial representaba su entrada formal a la industria televisiva, en un entorno donde los actores infantiles comenzaban a construir su carrera sin grandes contratos a largo plazo.

El salario en ‘Drake y Josh’ y su crecimiento por episodio

Con el éxito de ‘Drake y Josh’, su pago aumentó a aproximadamente 15 mil dólares por capítulo. En total, estimó que acumuló cerca de 900 mil dólares durante los cuatro años de producción, aunque esa cifra corresponde a ingresos brutos antes de deducciones.

Impuestos y agentes: cuánto dinero realmente conservó

El actor explicó que, tras impuestos, comisiones de agentes y representantes, el monto final se redujo de forma significativa. Según sus cálculos, lo que realmente conservó fue cerca de la mitad, lo que transformó su percepción sobre la estabilidad económica que se suele atribuir a las estrellas infantiles.

Peck también reveló que no recibe ingresos residuales por la serie, ni él ni su coprotagonista. Esta situación influyó en su visión del futuro financiero y en la necesidad de seguir trabajando tras el éxito televisivo, marcando una etapa de incertidumbre económica que lo llevó a replantear su relación con la fama.