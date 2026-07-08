Confiesa Gala Montes que extraña a su sobrina Alabama

La actriz reveló que el distanciamiento con su hermana Beba Montes también la alejó de su sobrina, con quien asegura haber perdido contacto

Gala Montes reveló que el distanciamiento con su hermana, Beba Montes, también la ha alejado de su sobrina Alabama, a quien aseguró extrañar y con quien dijo haber perdido contacto desde hace tiempo.

Durante una transmisión en vivo, la actriz e intérprete confesó que decidió hablar públicamente del tema por la preocupación que le genera no saber cómo se encuentran su hermana y la menor.

"Ustedes han visto que cuando alguien hace público algo... seguramente se va a hacer un problema, pero bueno, me vale", expresó.

Asegura que siempre ha estado presente

Gala afirmó que mantiene un profundo cariño por Alabama y señaló que, pese a la falta de convivencia, ha intentado demostrarle su afecto enviándole regalos y otros detalles.

"Yo sé que a Alabama le he dado todo lo que he podido, que la amo", comentó.

La actriz también cuestionó la falta de comunicación con su hermana y recordó que incluso compartieron un viaje familiar a Tailandia y Japón.

"¿Por qué no me puede mandar un mensaje? O sea, neta, ¿es que tan mala soy?", dijo durante la transmisión.

Sin respuesta de Beba Montes

Las declaraciones sorprendieron a sus seguidores, ya que anteriormente ambas hermanas solían compartir momentos de convivencia en redes sociales.

Hasta el momento, Beba Montes no ha respondido públicamente a las palabras de Gala, quien reiteró que su mayor deseo es recuperar el contacto con su sobrina.