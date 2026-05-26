Confiesa Eiza González su admiración por Paulina Rubio

Después de las declaraciones, muchos usuarios destacaron cómo figuras mexicanas de distintas generaciones continúan inspirándose entre sí.

Eiza González sorprendió durante una reciente entrevista al hablar abiertamente de la enorme admiración que siente por Paulina Rubio, asegurando que durante su infancia soñaba con ser como “La Chica Dorada”.

La actriz mexicana recordó cómo creció escuchando la música de Paulina y confesó que desde muy pequeña la veía como una figura inspiradora dentro del espectáculo latino.

“Yo quería ser ella”, declaró Eiza González al hablar sobre el impacto que tuvo Paulina Rubio en su vida y en su formación artística, comentario que rápidamente provocó reacciones entre fans de ambas celebridades.

Durante la conversación, la actriz también explicó que admiraba la seguridad, presencia y estilo que siempre mostró Paulina Rubio arriba de los escenarios, además del enorme éxito internacional que logró construir dentro de la música pop.

Las declaraciones de Eiza rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron cómo figuras mexicanas de distintas generaciones continúan inspirándose entre sí dentro del mundo del entretenimiento.

Actualmente, Eiza González atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Hollywood gracias a distintos proyectos cinematográficos y campañas internacionales, consolidándose como una de las mexicanas con mayor presencia dentro de la industria estadounidense.

Por su parte, Paulina Rubio continúa siendo una de las máximas figuras del pop latino y una de las artistas mexicanas más reconocidas internacionalmente gracias a temas que marcaron a generaciones enteras.

Sin duda, las palabras de Eiza González dejaron claro que, además de triunfar en Hollywood, sigue manteniendo presentes las influencias musicales y artísticas que marcaron su infancia en México.