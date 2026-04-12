Confiesa Dax Shepard que 'odiaba' a Eric Dane

Uno de los puntos que marcó el cambio en su relación fue conocer los episodios difíciles de la infancia de Dane, particularmente la pérdida de su padre.

Dax Shepard reveló detalles de su relación con Eric Dane, marcada por un inicio conflictivo que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una amistad cercana, según relató en una entrevista reciente.

El actor recordó que el primer encuentro entre ambos ocurrió durante su proceso de recuperación en Alcohólicos Anónimos, donde la tensión escaló rápidamente a un punto crítico. Sin embargo, lo que comenzó como rechazo terminó por transformarse en un vínculo construido a partir de experiencias personales similares.

¿Cómo inició el conflicto entre Dax Shepard y Eric Dane?

Shepard confesó que su primera impresión de Dane fue negativa y que incluso sintió rechazo inmediato hacia él. Durante una reunión, la situación se intensificó cuando percibió una actitud agresiva hacia otro integrante del grupo.

“Ahora puedo decir que conocí a Eric Dane en recuperación, y nos odiábamos. ¡Lo odiaba! Me parecía un poco matón”, relató Shepard.

El actor explicó que la tensión acumulada derivó en un enfrentamiento directo fuera del lugar donde se realizaba la reunión.

“Le dije: ‘Vámonos. Afuera. Ahora mismo’. Y la cosa se puso fea. Salimos y nos encontramos con una pelea a puñetazos en la entrada de una reunión de Alcohólicos Anónimos”.

¿Qué cambió entre ambos tras el altercado?

A pesar del incidente, ambos continuaron asistiendo al mismo grupo, lo que permitió que con el tiempo comenzaran a conocerse más allá de ese primer conflicto.

Shepard señaló que la constancia en las reuniones fue clave para modificar su percepción, ya que empezó a escuchar la historia personal de Dane y a identificar similitudes con su propia vida.

“Seguíamos volviendo a la misma reunión. Durante los dos años siguientes, empecé a sentirme identificado con él. Escuché su historia”.

Las experiencias personales que los unieron

Uno de los puntos que marcó el cambio en su relación fue conocer los episodios difíciles de la infancia de Dane, particularmente la pérdida de su padre.

“Su padre murió en su casa cuando él era pequeño... ese niño creció sin padre, como yo crecí sin padre, y buscaba desesperadamente la validación masculina”.

El actor explicó que esas experiencias compartidas le permitieron comprender comportamientos que antes le resultaban rechazables.

De la confrontación a la amistad

El momento que marcó el giro definitivo ocurrió cuando ambos comenzaron a expresar reconocimiento mutuo durante las reuniones.

“No puedo creer que vaya a decir esto, pero es uno de mis comentarios favoritos”, recordó Shepard haberle dicho.

“No puedo creer que vaya a decir esto, pero creo que me he enamorado de Dax”, respondió Dane tiempo después.

A partir de ese intercambio, la relación cambió por completo y derivó en una amistad cercana que incluyó visitas personales y conversaciones profundas sobre sus vidas.

Un vínculo marcado por la empatía

Shepard concluyó que su percepción sobre Dane evolucionó al descubrir a una persona vulnerable detrás de la actitud que inicialmente rechazaba.

“Me enamoré de un hombre muy asustado que intentaba convertirse en un hombre... terminé queriéndolo muchísimo”.

El testimonio muestra cómo una relación que comenzó con confrontación pudo transformarse a partir del entendimiento y las experiencias compartidas dentro de un proceso de recuperación.