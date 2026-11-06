Confiesa Bebeshita disculpa de Bicolor dentro de La Granja VIP 2

La participante relató el acercamiento para justificar jugadas en el reality show tras ser sentenciada por la dinámica de El Legado.

En medio de las tensiones y los movimientos estratégicos dentro de La Granja VIP 2, Daniela Alexis, mejor conocida como "Bebeshita", se convirtió en el centro de atención tras confesar a sus compañeras que Kevyn, apodado "Bicolor", se acercó a su cama para pedirle perdón y justificar sus decisiones dentro del reality show.

La participante relató que el concursante intentó explicarle los motivos de sus jugadas y su postura en la competencia; sin embargo, ella se mostró firme y escéptica ante sus intenciones, asegurando que no confía en sus palabras de cara a la próxima gala de eliminación.

El impacto de "El Legado"

La revelación de Bebeshita ocurre en un momento clave de la semana, luego de que fuera enviada de manera directa a la tabla de nominados como parte de "El Legado" dejado por Pablo Montero tras su salida como el octavo eliminado del programa.

Bajo esta dinámica, cada participante expulsado tiene la facultad de mandar a la placa a un compañero sin la oportunidad de salvarse, lo que desató un cruce de declaraciones entre el cantante y la creadora de contenido.

Conformación de la placa

Con esta incorporación, la situación en la granja ha quedado definida con la distribución oficial de los equipos y las tablas de la semana; por su parte, la tabla de nominados está conformada por Mono, Bebeshita, Natalia, Ivonne y Julio, mientras que el Grupo de Peones es conformado por Julio, Mane, Bebeshita y Fernando.

Mientras se definen las estrategias del juego, los granjeros continúan ajustando sus alianzas al siguiente domingo de eliminación en el reality show.