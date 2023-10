Conductor es acorralado a decir que es gay y rompe en llanto

El influencer Jawy Méndez se encuentra en el ojo de la opinión pública después de que 'empujó' a su compañero de reality, el conductor Fer Sagreeb, a revelar que es gay.

Lo anterior ocurrió en el más reciente capítulo del reality show 'Hotel Vip', lo que le generó críticas al influencer y exparticipante de 'Acapulco Shore', ya que aseguran a él no le correspondía orillar a que Sagreeb hiciera esta importante revelación.

Fer Sagreeb es conocido por conducir segmentos en el programa 'Hoy' junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Jawy Méndez se disponía a dar su voto en contra de Fer, pero antes de revelar su nombre, hizo algunos señalamientos al considerar que no se estaba mostrando tal cual es.

"Es de alguien que siento que no está siendo él mismo. Y lejos de que sea algo que te afecte, quiero de corazón ayudarle porque he pasado esto con algunos otros amigos. Yo conozco un poco de su vida fuera de esto y siento que aquí no está siendo él y eso no está dejándolo desarrollarse como tocaría. Mi voto es para ti, Fer", expresó Jawy en el reality.

Al escuchar su nombre, Fer reaccionó sorprendido y consideró que las razones que dio Jawy para darle un voto en contra eran excusas y no estaba siendo frontal.

Al dar su réplica, el también modelo, le dijo a Jawy que no sabía a que se refería, pero que el había acudido al reality para dar lo mejor de él.

"No entiendo lo que querías decir y no entiendo", dijo Fer a Jawy que permaneció callado, pero no por mucho tiempo.

"Yo se que tú eres gente que se atreve.Y yo se que hay algo y tu sabes de qué hablo", respondió Jawy a Fer.

El influencer consideró que el secreto que mejor guardaba Sagreeb lo estaba frenando y no le permitía fluir como él puede hacerlo.

Fer Sagreeb no pudo aguantar más y rompió en llanto en medio de sus compañeros que trataban de consolarlo.

Finalmente, confesó a sus compañeros y público que era gay. Y a pesar de que cuenta con el apoyo de su familia, dijo que mucha gente no está preparada para escucharlo.

"Es una realidad que muchas veces en México, muchas veces América Latina no está preparado para este tipo de cosas y señaló que hay muchas personas que perdieron trabajos por eso (revelar su orientación sexual)

Sus compañeros del reality expresaron su apoyo a Fer Sagreeb por 'salir del clóseth' como coloquialmente se dice, mientras que criticaron a Jawy Méndez por 'acorralarlo' a revelar su secreto.

Gracias por todos sus mensajes y muestras de amor, de cariño y de respeto. L@s quiero con todo el corazón, respondió Fer Sagreeb a sus seguidores por las muestras de apoyo recibidas.

Comentarios